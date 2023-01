Świadczenie pielęgnacyjne mimo podjęcia pracy

Odblokowanie możliwości pracy przy zachowaniu świadczenia pielęgnacyjnego, a także dodatkowe wsparcie asystenta, gdy opiekun znajdzie zatrudnienie – to rozwiązanie ma być uwzględnione w prezydenckim projekcie ustawy o asystencji osobistej i przedstawione wraz z nim w styczniu. Do tego jest deklaracja prac m.in. nad realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zrównuje prawo do świadczenia niezależnie od czasu powstania niepełnosprawności. To reakcja resortu rodziny na protesty opiekunów osób z niepełnosprawnościami.