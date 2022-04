Reklama

Za uchwaleniem ustawy głosowało 429 posłów, przeciw było 10 posłów z Konfederacji, wtrzymała się jedna osoba, Sławomir Zawiślak z klubu PiS.

Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie ustawy w całości, o co wniosła Konfederacja. Za odrzuceniem głosowało 11 posłów - 9 posłów tego koła oraz dwoje posłów KO Małgorzata Pępek i Franciszek Sterczewski. Przeciwko było 416 posłów, nikt się nie wstrzymał.

Nowela ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada, że świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni więcej, niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie.

Nowelizacja wprowadzi też zapisy, które umożliwią monitorowanie wypłaty świadczeń. Zgodnie z nimi minister ds. informatyzacji będzie prowadził bazę danych wniosków o świadczenie, dzięki której gminy będą mogły weryfikować zawarte w nich informacje.

Regulacja trafi teraz do Senatu.(PAP)

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk