– Chcielibyśmy, aby w Rzeszowie, Lublinie i Warszawie powstały nie tylko punkty prowadzone przez wojewodów, lecz także przez tamtejsze samorządy . Chodzi o to, by RARS odbierała towar zarówno z punktów wojewodów, jak i samorządowych z tych trzech miast. Na razie nie dostaliśmy zielonego światła. Druga sprawa to kwestia adresowania pomocy do samorządów ukraińskich. Chcemy, by nasza pomoc była odpowiednio oznakowana i trafiała do konkretnych naszych partnerów samorządowych w Ukrainie. W tej sprawie porozumieliśmy się już z RARS, pytanie, jakie będą możliwości po stronie ukraińskiej – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.