Od początku wojny do Polski przyjechało ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy. To często rodziny osób, które pracują w Polsce od lat. – Nie można być obojętnym – mówi Marian Owerko, szef Bakallandu. Dodaje, że skoro każdego dnia polsko-ukraińską granicę przekraczają tysiące ludzi, to po miesiącu w Polsce mogą to być miliony. – Pomagamy im w ściągnięciu rodzin z zagranicy i znalezieniu dachu nad głową. Uruchamiamy hotele, pensjonaty , domki działkowe, mieszkania. Zabezpieczamy środki na ciepłe posiłki, wysyłamy karimaty, koce – wymienia. Jak słyszymy, pomoc idzie też za granicę. – Wysyłamy pierwszą darmową partię batonów, płatków śniadaniowych i innych produktów instant, które można łatwo wykorzystać w trudnych warunkach – mówi. Produkty ze swoich fabryk wysyła też koncern spożywczy Maspex.