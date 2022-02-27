Інформуємо, що відтепер і до 25.03.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати у 2 класі у вагонах з місцями для сидіння потягами TLK та IC.

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Ці поїздки здійснюються на підставі паспорта або іншого документа, що підтверджує громадянство України.

Ці люди можуть безкоштовно забронювати місця, а якщо цього не зробити, вони можуть подорожувати без бронювання місця.

PKP Intercity