Допомога громадянам України: Перетин кордону.
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- Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.
- Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.
- У рецепційному центрі: Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі, ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі, Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.
- Якщо ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, не хвилюйтеся, що у вас немає документів на в’їзд до Польщі. Вас приймуть до Польщі. Візьміть зі собою найважливіші документи – внутрішній паспорт, закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію.
- Прикордонні переходи також можна перетинати пішки.
- Якщо ви подорожуєте з тваринами - собаки, кішки, тхори повинні мати мікрочіп і вакцинацію, решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) без обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону Національною податковою адміністрацією.
- Рішення щодо перевезеного рухомого майна (наприклад, автомобіля) приймаються при перетині кордону Управлінням національних доходів.
- Польща не має впливу на прикордонні процедури, які застосовуються при перетині українського кордону.
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