Reklama

Якщо ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, ви зможете в'їхати до Польщі.

Reklama

Якщо у вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до прийому для біженців.

У пункті для біженців ви отримаєте додаткову інформацію про ваше перебування в Польщі, отримаєте тимчасове житло в Польщі, а також гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Не хвилюйтеся, що у вас немає документів на в’їзд до Польщі, ви зможете в'їхати. Візьміть зі собою найважливіші документи – внутрішній паспорт, закордонний паспорт (якщо маєте), свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію.

Прикордонні переходи також можна перетинати, як автівкою, так і пішки.

Якщо ви подорожуєте з тваринами: собаками чи кішками – треба мати мікрочіп і вакцинацію; решту тварин можна перевозити без обмежень, але рішення про в'їзд тварини буде прийнято при перетині кордону національною податковою адміністрацією.

Рішення щодо перевезеного рухомого майна (наприклад, автомобіля) приймаються при перетині кордону Управлінням національних доходів.

Польща не має впливу на прикордонні процедури, які застосовуються при перетині українського кордону.