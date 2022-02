Reklama

Prokurator krajowy, I zastępca prokuratora generalnego, były wiceminister sprawiedliwości, były szef ABW Bogdan Święczkowski uzyskał w poniedziałek pozytywną opinię sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Ziobro na wtorkowej konferencji prasowej był pytany, czy Święczkowski zgłoszony przez Zjednoczoną Prawicę jako kandydat do TK, jest od niego niezależny.

"Jeżeli pan profesor Andrzej Rzepliński, który był zaangażowanym działaczem Platformy Obywatelskiej i występował na manifestacjach politycznych PO, mógł być kandydatem PO, a potem niezależnym sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego, to nie widzę żadnych powodów, by inaczej traktować pana Bogdana Święczkowskiego" - odparł minister.

Jak zauważył, Święczkowski ma "piękny dorobek i drogę życia, jeśli chodzi o służbę polskiemu państwu i praworządności". "Ma ogromne doświadczenie i rozumienie działania państwa. Jako wybrany sędzia jest zobowiązany do zachowania niezależności i niezawisłości rozstrzygnięć, tak jak każdy inny sędzia wcześniej wybierany, zgodnie ze składaną przysięgą. Ma wszelkie ustawowe gwarancje tej niezawisłości" - podkreślił.

Według szefa MS, "jeżeli mamy wątpliwości co do niezawisłości i niezależności na przykład pana Rzeplińskiego, to również możemy mieć wtedy zastrzeżenia do pana Święczkowskiego". "Jeśli do Rzeplińskiego nie mamy, uznając, że zgodnie z prawem został wybrany przez Sejm jako kandydat PO, mimo że wcześniej był zaangażowanym działaczem tej partii, to znaczy, że pan Bogdan Święczkowski, który jest bezpartyjny, może spełniać wszelkie kryteria i cechy niezawisłości" - ocenił Ziobro.

Święczkowski, absolwent prawa na Uniwersytecie jagiellońskim, pracował w prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu, Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, od 2001 r. w Prokuraturze Krajowej. Od 2005 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora biura ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej (od 2009 r. dyrektora), a także prokuratora Prokuratury Apelacyjnej. W 2006 r. został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej. W latach 2006-2007 był szefem ABW.

W latach 2010-2015 pozostawał prokuratorem w stanie spoczynku. W tym czasie został wybrany na radnego śląskiego sejmiku wojewódzkiego, a w wyborach parlamentarnych w 2011 r. został posłem z listy PiS. W 2015 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w 2016 r. na stanowisko prokuratora krajowego i zastępcy prokuratora generalnego. Wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Andrzej Rzepliński był sędzią Trybunału Konstytucyjnego w latach 2007–2016, w latach 2010–2016 był prezesem TK.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ par/