Minął miesiąc od wdrożenia ustawy podatkowej. Styczniowe zamieszanie, znacznie niższe wypłaty dla części grup zawodowych to porażka?

Jeszcze za wcześnie, by oceniać skutki reformy podatkowej. Nawet nie wszyscy podatnicy otrzymali wynagrodzenia wedle nowych zasad, bo w niektórych zakładach wypłacane są 10 dnia miesiąca. Nie mamy zatem danych liczbowych, które pozwoliłyby podsumować reformę podatkową nawet po pierwszym miesiącu. Pierwszą miarodajną ocenę da dopiero roczne rozliczenie PIT za 2022. Natomiast naiwnością byłoby oczekiwanie, że przy tak dużych zmianach wszystko przebiegnie bez problemów na samym początku. Zamieszania nie udało uniknąć nawet w USA przy wdrażaniu Obama Care.

Wygląda jednak na to, że nawet rządzący są zaskoczeni skalą tych kłopotów. Nie ma tygodnia bez interpretacji, nowelizacji.

Najważniejsze, żeby jak najszybciej naprawiać i modyfikować przepisy, które umknęły wszystkim interesariuszom podczas konsultacji. I widzę gotowość do korekt – zarówno ze strony urzędników resortu finansów, jak i KAS.

To, czego mogło być może więcej pod koniec 2021 roku, to rzetelnych informacji na temat reformy podatkowej pod koniec roku. Część pracodawców i księgowych wdrożyła nowy sposób rozliczeń, a część nie. A to też jest zadanie państwa, żeby w odpowiedni sposób poinformować o zmianach, jakich formalności należy dopełnić.

Nie żałuje Pan, że reforma nie poczekała rok na wejście w życie? Zwłaszcza, że została uchwalona w ostatniej chwili.

Moment wychodzenia z kryzysu jest najlepszy na wprowadzanie zmian strukturalnych. To m.in. dlatego już w kwietniu 2020 r. jako PIE przedstawiliśmy dziesięć rekomendacji na wyjście z pandemii, w tym propozycję reformy systemu podatkowo-składkowego, także zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia. Teraz rekomenduje to Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, a wcześniej przez lata podobne rekomendacje kierowało OECD do rządzących w Polsce.

W internecie i wewnętrznie w PiS w ramach szukania winnych za błędy w ładzie to Piotr Arak występuje jako niegdysiejszy współpracownik Michała Boniego i osoba, która wymyśliła ład, przez który teraz PiS ma kłopoty.

Trudno odnosić się do wpisów internetowych trolli w sytuacji, gdy mój życiorys zawodowy zawsze był jawny. PIE, którym kieruję, jest jednostką analityczną. Podobnie jak PISM, czy OSW dostarczamy analizy ministerstwom i kancelarii premiera. W naszym przypadku dotyczą one obszaru polityki gospodarczej - przedstawiamy rzetelne dane i rekomendacje z zakresu ekonomii bo taka jest nasza rola, jak każdego think-thanku.

Czy zmiana w kierunku zwiększenia progresji była planem rządzących nawet bez rekomendacji PIE?

Nie wiem, to nie jest pytanie do mnie. Ja o progresji i reformie systemu podatkowego pisałem już dekadę temu. A jak już wspomniałem - wiosną 2020 roku przedstawiliśmy opinii publicznej różne pomysły na reformy. Ale to nie my podejmujemy decyzje.