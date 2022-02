Reklama

Czarnek poinformował, że strategia MEiN opiera się na nauce stacjonarnej w szkołach.

Przypomniał, że dzieci wróciły do nauki stacjonarnej już w czerwcu ubiegłego roku. Dodał, że nauka stacjonarna trwała nieprzerwanie od 1 września 2021 r. aż do świąt Bożego Narodzenia.

"Teraz, z uwagi na tę liczbę zakażeń, która jest coraz większa i ona będzie jeszcze większa w tym tygodniu – wykorzystując również przerwę feryjną, wprowadziliśmy naukę zdalną do 27 lutego. Dla większości województw oznacza to nieco ponad 2 tygodnie nauki zdalnej, bo 2 tygodnie to są ferie zimowe" – zaznaczył.

Czarnek przyznał, że dla tych województw, które właśnie zakończyły ferie i rozpoczęły naukę, oznacza to 4 tygodnie nauki zdalnej.

"Tu cały czas pani minister Marzena Machałek, która stoi na czele rady bezpieczeństwa przeciwcovidowego (...), analizuje sytuację. Bo jeśli sytuacja by na to pozwalała, będziemy dążyć do tego, ażeby skrócić ten okres nauki zdalnej, przynajmniej w tych pięciu województwach, które rozpoczęły ferie wcześniej i już te ferie się skończyły" – zapowiedział.

"Cały czas analizujemy sytuację. Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby ją kontynuować do końca roku. Taka jest nasza strategia" – stwierdził szef MEiN. (PAP)

Autorka: Iwona Żurek

iżu/ joz/