Na razie trwa dyskusja, jak sprawić, by różne grupy podatników o dochodzie do 12 800 zł miesięcznie nie były stratne na Polskim Ładzie. W tym przypadku chodzi nie tylko o emerytów, ale także osoby na umowach cywilnoprawnych, otrzymujące honoraria autorskie czy także rodziców samotnie wychowujących dzieci. Problem powstał, ponieważ pierwotnie ulga dla klasy średniej była skierowana do osób pracujących na etacie; ci, którzy przynajmniej w części pobierają wynagrodzenie z innych rodzajów umów , automatycznie mieli zapłacić więcej niż w poprzednim systemie.