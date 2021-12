Jeśli aplikacja nie widzi, że zadanie zostało wykonane, należy zrobić je ponownie, a jeśli błąd się powtórzy – zresetować telefon, aplikację. Jeśli natomiast nie przychodzą zadania do wykonania, należy skontaktować się z pomockwarantannadomowa@mc.gov.pl . Korzystanie z aplikacji wymaga połączenia z internetem. Jeśli jest problem z siecią Wi-Fi lub komórkową, warto o tym również poinformować. To ważne, bo jego niewykonanie stanowi naruszenie zasad kwarantanny. A to oznacza, że informacja o tym jest automatycznie przekazywana do służb oraz instytucji, którym przepisy przyznały kompetencje w związku z monitoringiem realizacji kwarantanny.