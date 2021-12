Eksperci przekonują, że to dobry sposób na zwiększenie dostępu do szczepień na grypę, który został utrudniony w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej po tym, jak ruszyły szczepienia na COVID-19 dla młodszych roczników. Jest to też sposób na przyciągnięcie chętnych, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka niewykorzystania zamówionych szczepionek na grypę. Do małego zainteresowania przyczyniły się, jak zauważają eksperci, zawirowania w dostawach we wrześniu i październiku, gdy najwięcej Polaków chce się szczepić, bo uważa, że to najlepszy czas. Resort zdrowia przyznaje, że obecne zainteresowanie jest na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Z danych PZH wynika, że w 2020 r. zaszczepiło się nieco ponad 1 mln osób. Wówczas jednak na rynek trafiło dwa razy mniej dawek niż w tym roku. W tym bowiem, jak podsumowuje ministerstwo, dostawy sięgnęły ok. 5 mln sztuk.