Przypomnijmy, w piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN, odrzucając senackie weto. Za głosowało 229 posłów, przeciw 212, a 11 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

„Przegłosowana w Sejmie ustawa LEX TVN wprost uderza w TVN, który działa w Polsce nieprzerwanie od 24 lat patrząc każdej władzy na ręce i broniąc podstawowych wartości demokratycznych, takich jak prawo do rzetelnych informacji i wolność wyboru wyrażająca się m.in. poprzez dostęp do różnorodnych programów i rozrywki” – pisała dzisiaj TVN Grupa Discovery w komunikacie i zachęcała do podpisania się pod apelem o niezwłoczne zawetowanie ustawy przez Andrzej Dudę.

Przyjęcie ustawy wywołało falą manifestacji, która odbywa się w kilkudziesięciu miastach Polski.

Około godziny 15:00 protesty rozpoczęły się między innymi w Kołobrzegu i Wałbrzychu, Niepołomicach czy Ostrowie Wielkopolskim. Główna manifestacja w Warszawie pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska" ma się rozpocząć dziś o godzinie 19:00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim.

Jeden z większych protestów odbył się Krakowie a Rynku Głównym. Demonstrację ws. wolnych mediów zorganizował Komitet Obrony Demokracji, a przyłączyli się do niej przedstawiciele partii opozycyjnych. Jej uczestnicy mieli ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej oraz transparenty z napisami: "Konstytucja", "Wolni ludzie – wolne media", "PiS zniszczył naszą wolność", "Łapy przecz od wolnych mediów". Skandowano: "Wolne Media", "PiS się boi dziennikarzy", "Naszą siłą solidarność".

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiając ze schodów wieży ratuszowej na Rynku Głównym zwrócił uwagę, że sprawa "obrony naszych wartości – demokratycznych, wartości bezpieczeństwa, wartości społecznych, wartości obywatelskich" jednoczy różniące się na co dzień osoby i ugrupowania polityczne, niezależnie od ich światopoglądów.

Według niego "podstępnie przegłosowana" w piątek nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji jest niezgodna z kilkoma artykułami konstytucji oraz kartą praw podstawowych UE. Łamie także umowę o wolnym handlu zawartą ze Stanami Zjednoczonymi w 1990 r.