Samorządy prognozują, że w przyszłym roku ich nadwyżki operacyjne spadną na łeb na szyję. Poznań planował na ten rok nadwyżkę w wysokości 500-600 mln zł. W 2022 r. ma to być 176 mln zł. Nadwyżka Bydgoszczy spadnie ze 162 mln do 27 mln zł, a Krakowa z 288 mln do 215 mln zł. Stolica od 2020 r. odnotowuje deficyt i to się nie zmieni. - Na koniec 2021 r. planowany jest deficyt operacyjny w wysokości 159,1 mln zł, a na koniec 2022 r. w wysokości 45,6 mln zł - mówi Edyta Mydłowska-Krawcewicz z warszawskiego ratusza.