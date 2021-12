Kontrowersje wywołuje też projektowany zwiększony nadzór kuratoriów nad dyrektorami szkół. Przypomnijmy, że nowelizacja przewiduje, że jeśli dyrektor nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń kuratora, ten może wezwać go do wyjaśnień. Jeśli dyrektor nie zrobi tego w przewidzianym terminie, kurator może wystąpić do gminy z wnioskiem o odwołanie go bez wypowiedzenia. Na podjęcie tej decyzji samorząd ma dwa tygodnie. Dziś nie musi się przychylać do takiego wniosku. Po zmianach jeśli nie odwoła dyrektora, po upływie 14 dni od otrzymania wniosku kurator stwierdzi wygaśnięcie powierzenia mu stanowiska.