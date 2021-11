Obserwujemy znaczący spadek samopoczucia studentów. Widać to w badaniach, które zostały przeprowadzone po pierwszej i drugiej fali pandemii w Polsce - w gronie osób w przedziale wiekowym od 18. do 24. roku życia subiektywne poczucie dobrostanu pogorszyło się (Hamer i in., 2021). Studenci zmagają się z przeróżnymi problemami. Zwykle są to zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe, a czasami objawy, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych pełnych dla konkretnego zaburzenia. Zdalny tryb studiowania bardzo wpływa na samoocenę. Kiedy prowadziłam zajęcia na uniwersytecie, studenci często nie włączali kamer i mikrofonów. Czasami informowali mnie w e-mailach, że nie mają w domach warunków do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach, bo np. muszą dzielić pokój z rodzeństwem. Mieli przez to poczucie wstydu, niepełnowartościowości. Nie można zapominać, że w tym gronie są też osoby, które całe studia magisterskie realizowały w ten sposób. Nie mogły też uczestniczyć w ważnych ceremoniałach, jak np. absolutorium. Tego typu wydarzenia pomagają w budowaniu pewności siebie. Mając to wszystko na głowie, wciąż muszą jednak podejmować wysiłek i wywiązywać się ze swoich zobowiązań.