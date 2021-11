"Od jutra decyzją ministra zdrowia każda osoba 18 plus będzie mogła zaszczepić się na grypę z refundacją" - przekazał rzecznik MZ.

Dodał, że w tej chwili agencja rezerw strategicznych dysponuje "dość dużą liczbę szczepionek przeciw grypie", ale na rynku aptecznym tych szczepionek brakuje.

"Do niedawna ta refundacja obejmowała osoby starsze, osoby z upośledzoną odpornością, medyków, służby mundurowe, ale widzimy, że blisko 3 tys. punktów szczepień nie zgłasza się po szczepionki. To znaczy, że osoby z tych grup ryzyka nie korzystają z tych szczepień, stąd też szybka decyzja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i uruchomienie od jutra szczepień dla osób w wieku 18 plus" - powiedział.

Zaznaczył, że każda pełnoletnia osoba może już od jutra pójść do przychodni, która jest punktem szczepień i poprosić o zaszczepienie przeciw grypie.

"Nie ma powodów, by POZ odmawiał, bo jest ponad 1 mln szczepionek dostępnych w tej chwili w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i te szczepionki na bieżąco można przekazywać" – zapewnił.

W świetle obowiązującego do tej pory przepisu szczepionka przeciw grypie w sezonie 2021/2022 przeznaczona była z refundacją dla 13 grup osób wskazanych do szczepienia z racji narażenia w sposób szczególny na zakażenie wirusem grypy przez wykonywane obowiązki zawodowe (w tym m.in. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, żłobkach, placówkach oświatowych), miejsce pobytu (domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, odziały opieki długoterminowej) lub wiek (osoby powyżej 75 lat).