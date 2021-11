Zamiast tego trzeba doprowadzić do dezeskalacji, wycofania formacji mundurowych z granic i ustabilizowania sytuacji. Wątpliwe, by stało się tak samo z siebie. Jeśli nie ma na to widoków, a sytuacja pozostanie poważna, prawdopodobnie jedyną dostępną i legalną formą, poza notyfikacją NATO, UE i Rady Bezpieczeństwa ONZ, wydaje się budowa wysokiego muru na granicy. Choć unijni urzędnicy sugerowali możliwość zaangażowania nowych technologii typu drony i sensory, to obecny poziom technologii nie oferuje adekwatnych rozwiązań względem potrzeb na granicy. Technologia to nie magia, a chyba nie chcemy automatycznych wieżyczek strażniczych znanych z izraelskiej granicy. Także z powodów praktycznych, bo w granicznym lesie to może nie zadziałać. Poza murem nie widać obecnie żadnej innej legalnej reakcji na najpoważniejszy konflikt graniczny w historii III RP.