W tej grupie aż 40 proc. - 105 tys. osób - otrzymało średnio ok. 800 zł więcej do pensji. W przypadku lekarzy zmiana jest o wiele mniejsza. Wzrost wynagrodzeń objął 18,5 tys. osób (13 proc.), w tym 15,5 tys. (15 proc.) to lekarze specjaliści. Ich pensje zwiększyły się o ok. 700 zł. Podwyżki otrzymało także ponad 18 tys. fizjoterapeutów i ponad 14 tys. ratowników o średnio 900 zł, natomiast w grupie farmaceutów , psychologów i diagnostów wzrost wyniósł ok. 1200 zł. Reszta przedstawicieli zawodów medycznych zarabiała więcej.