Polacy w 2015 r. zagłosowali między innymi za reformą wymiaru sprawiedliwości. Bo bardzo wielu miało słuszne poczucie, że ich prawo do sądu jest iluzoryczne, a przedsiębiorcy nie mogli liczyć na szybkie i merytoryczne rozstrzygnięcie. Teraz jesteśmy o krok od utraty unijnych pieniędzy w imię obrony „reform”, które w pięć lat dały nam wydłużenie oczekiwania na wyrok w sądach rejonowych z czterech do ponad siedmiu miesięcy w sprawach cywilnych, z czterech i pół miesiąca do ponad ośmiu w sprawach gospodarczych i rodzinnych. Plus mechanizm „Funduszu Sprawiedliwości”.