Resort edukacji i nauki poinformował, że w środę szef MEiN Przemysław Czarnek skierował list do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

"Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję!" - czytamy w liście. Minister wyraził także wdzięczność za wytrwałość, zaangażowanie oraz profesjonalizm nauczycieli.

Czarnek dodał, że tym roku szkolnym resort kontynuuje działania ukierunkowane na podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela. "Przygotowaliśmy propozycje dobrych rozwiązań, które przełożą się na poprawę warunków pracy i wzrost wynagrodzenia. Jako Ministrowi Edukacji i Nauki zależy mi na tym, aby zawód ten cieszył się społecznym uznaniem" - podkreślił.

"W sposób szczególny chcemy wesprzeć nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją pracę. Ich wynagrodzenie od września 2022 roku wzrośnie nawet o 1 412 zł. Planowaną podwyżką płac zostaną objęci wszyscy nauczyciele, niezależnie od stopnia awansu zawodowego. Na ten cel rząd przeznaczy prawie 8 mld zł" - przekazał Czarnek. Dodał, że resortowi zależy również na zbudowaniu przejrzystego i bardziej efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli, który przełoży się na realny wzrost płac.

Szef MEiN przypomniał, że wśród innych rozwiązań, które przedstawił związkom zawodowym i przedstawicielom samorządów terytorialnych, znalazły się także zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego, oceny pracy i urlopu wypoczynkowego. "Przewidujemy także ograniczenie szkolnej biurokracji, w tym związanej z awansem zawodowym. Chcemy, aby dzięki temu nauczyciel miał więcej czasu na pracę z uczniem" - dodał.

Czarnek napisał też w liście o wspólnym przedsięwzięciu MEiN i Centrum GovTech „Laboratoria Przyszłości”, które ma służyć podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego. Do szkół trafią m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty.

"Cieszymy się również, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie do udziału w programie +Poznaj Polskę+. To znakomity sposób na urozmaicenie i wzbogacenie zajęć lekcyjnych, a także na przybliżenie młodym ludziom historii oraz bogactwa polskiego dziedzictwa narodowego" - napisał.

Czarnek nawiązał też do okresu nauczania zdalnego. "Pandemia i okres kształcenia na odległość pokazały nam bardzo wyraźnie, jak ważny jest bezpośredni kontakt młodego człowieka z nauczycielem. Wiemy, że tej niezwykłej relacji mistrz-uczeń nie zastąpią nawet najnowocześniejsze technologie. To ona jest fundamentem rozwoju społecznego i intelektualnego młodego człowieka. Możliwość przebywania z nauczycielem, jego bezpośrednie wsparcie pozwalają uczniom uwierzyć we własne siły, pokonywać słabości i realizować marzenia. To nieoceniona wartość" - zaznaczył minister.

Czarnek o wyraził nadzieję, że dzięki podjętym środkom bezpieczeństwa w przyszłości ograniczanie stacjonarnej pracy szkół nie będzie już konieczne. "Tego pełnego i trwałego powrotu do szkolnej normalności życzę dziś nam wszystkim" - napisał.

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie mają tego dnia lekcji, ale nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole. Szkoła w tym dniu jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze (w godzinach ustalonych w szkole) lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z odbywającymi się z tej okazji uroczystościami szkolnymi.