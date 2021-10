Szczególnie że ostatnia miała miejsce w 2020 r., również o 10 proc. - Nie oczekiwał jej też przemysł mocnych alkoholi - zauważa Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Szczególnie że - jak zaznaczają przedsiębiorcy - nie było też żadnych sygnałów na temat tego, że resort prowadzi prace w tym kierunku. Rozpoczęte w wakacje Forum Akcyzowe dotyczy tylko wyrobów tytoniowych.

- To poważny cios. Od 2000 do 2020 r. akcyza na piwo wzrosła o 53 proc. Polskie browary już teraz wpłacają do budżetu państwa prawie 30 proc. więcej akcyzy niż browary w Niemczech - tłumaczy Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

Do tego, jak zaznaczają browarnicy, podwyżka nastąpi w sytuacji, gdy prawdopodobnie już od przyszłego roku zmieni się, w związku z dyrektywą unijną, naliczanie akcyzy od piw smakowych. Cukier będzie wliczany do plato, od którego jest pobierana. Dlatego, jak wylicza sektor, jego obciążenie z tytułu podwyżki akcyzy nie wyniesie dodatkowe 350 mln zł, ale ok. 450 mln zł.

A wszystko to przy rosnących kosztach surowców i pracy. Tylko w ciągu ostatniego roku ceny amerykańskich chmieli wzrosły o ponad 5 proc. - Poza tym trwająca wojna handlowa między Chinami a Australią oraz bardzo złe zbiory zbóż w Kanadzie windują ceny słodu. Drożeją też transport i energia elektryczna - wylicza Ziemowit Fałat, współwłaściciel Browaru PINTA. Do tego dochodzi wzrost cen aluminium czy szkła, czyli opakowań dla biznesu.

Resorty zdrowia oraz finansów w podwyżce upatrują szansę na skuteczną walkę z uzależnieniem

- Tymczasem spożycie alkoholu spada - mówi Witold Włodarczyk. W ubiegłym roku ze 163 ,7 mln do 154,1 mln litrów. Podobna sytuacja ma miejsce na rynku piwa, i to już trzeci rok z rzędu. W branży mówi się, że podwyżek nie przejmie na siebie, a mogą być one w związku z tym też wyższe od tych wynikających wprost z nowej akcyzy. - Stracą na tym wszyscy. Przemysł, ale i budżet, bo wpływy nie zostaną osiągnięte na oczekiwanym poziomie. Do tego podwyżka na mocny alkohol będzie liczona w złotych, a na piwo w groszach - mówi Witold Włodarczyk.

Dlatego branża spirytusowa w ramach konsultacji będzie proponować zrównanie stawki na alkohole, czyli by podstawą do opodatkowania piwa przestało być plato, a zaczęła być zawartość alkoholu w produkcie, jak ma to miejsce w wyrobach spirytusowych. - To najlepszy sposób na walkę z uzależnieniem przy zachowaniu wpływów do budżetu - uważa Witold Włodarczyk. Branża piwa pracuje jeszcze nad rozwiązaniem, które chce zaproponować resortowi.

Resorty zdrowia oraz finansów w podwyżce upatrują szansę na skuteczną walkę z uzależnieniem. O tym, że problem jest poważny, może świadczyć wysoka pozycja alkoholu i wyrobów tytoniowych w koszyku konsumpcyjnym. W tym roku według GUS jest nawet mocniejsza niż w latach poprzednich. Ten udział wynosi bowiem już 6,91 proc., podczas gdy przed pandemią - 6,37 proc.

Jak wynika z danych Eurostatu, to przede wszystkim zasługa alkoholu, bo udział tytoniu w koszyku konsumpcyjnym z roku na rok maleje. Co więcej, jest relatywnie niski w porównaniu z innymi krajami. Wynosi 2,24 proc., podczas gdy w takich krajach jak Serbia, Rumunia, Węgry, Czechy czy Luksemburg wynosi od 5 do ponad 7 proc. Co innego, jeśli chodzi o alkohol. Jego udział w polskim koszyku konsumpcyjnym według Eurostatu wynosi 4,14 proc. Gorzej pod tym względem wypadają tylko Czesi, Estonia, Litwa, Łotwa, gdzie poziom ten sięga od 4,4 do 4,88 proc. Daleko nam natomiast do Grecji, gdzie jest to 1,07 proc.

- Zrównanie akcyzy to na pewno jeden ze sposobów na walkę z uzależnieniem. Ale nie najlepszy - uważa Krzysztof Brzózka, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego zdaniem nie zniechęci to do picia osób uzależnionych, które wypijają 70 proc. alkoholu. - Za cenę trzech butelek piwa będzie można mieć 0,5 litra wódki. Dlatego lepiej sprawdzi się cena minimalna, czyli 2 zł na każde 10 gramów czystego alkoholu w produkcie - tłumaczy. Według Brzózki po jej wprowadzeniu piwa mogłyby nawet stanieć, podobnie jak wino, a mocne alkohole poszybować w górę. - I nie należy słuchać argumentów, że to doprowadzi do rozwoju szarej strefy. To zadanie dla organów ścigania, z którym sobie poradzą - twierdzi. Taki mechanizm gwarantuje też wpływy do budżetu - uważa.

Podwyżki od przyszłego roku obejmą też wyroby tytoniowe. Choć branża się z nimi liczyła, to większość koncernów jest zaskoczona poziomem. W górę pójdzie bowiem tylko minimalna stawka akcyzy na papierosy ze 100 do 105 proc., co spowoduje, że zdrożeją głównie najtańsze papierosy. - Jest nie do zaakceptowania przez trzy z czterech firm tytoniowych, co stanowczo zostało wyrażone w ramach prac Forum Akcyzowego. Propozycją alternatywną z takim samym rezultatem dla budżetu państwa, ale bardziej sprawiedliwym z punktu widzenia konkurencji rynkowej, byłaby podwyżka stawki kwotowej o 10 proc. od przyszłego roku i 5 proc. w kolejnych latach, tak jak w branży alkoholowej - mówi Adrian Jabłoński z JTI Polska.