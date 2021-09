„Chcemy pomagać obecnym tam osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Deklarujemy, że zorganizujemy całą logistykę, będziemy poruszać się oznakowanymi ambulansami i przestrzegać przepisów prawa. Według nas rozporządzenie w sprawie stanu wyjątkowego nie zabrania nam takiej działalności” – pisał 24 września na swoim profilu facebookowym inicjator akcji, Jakub Sieczko.

W piśmie skierowanym do MSWiA medycy piszą, że nie zajmują stanowiska wobec aspektów politycznych wydarzeń na granicy polsko-białorisukiej, ale jako reprezentanci zawodów medycznych czują się w obowiązku nieść niezbędną pomoc, której – ich zdaniem – nie otrzymują.

Zadeklarowali jednocześnie, że działania będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Możliwość podjęcia takiej interwencji, zdaniem medyków, uzasadnia także to, że w strefie stanu wyjątkowego nie stosuje się zakazu wjazdu do „osób przemieszczających się pojazdami ratownictwa medycznego i innych służb interwencyjnych”.

MSWiA takiej zgody nie udzieliło. W odpowiedzi nadesłanej medykom czytamy, że „funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej udzielają stosownej pomocy medycznej, wszystkim osobom, które przekroczyły granicę z Polską i zostały odnalezione”.

W międzyczasie na granicy polsko-białoruskiej zmarł szesnastolatek. Jak podaje Fundacja Ocalenie, przebywał na terytorium Polski, ale został wypchnięty wraz z rodziną za granicę.