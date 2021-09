Najnowszą odsłoną propagandowej wojny ministra od służb jest krucjata przeciwko Ludmyle Kozłowskiej. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog została okrzyknięta rosyjską agentką i wpisana na listę osób objętych zakazem wjazdu do strefy Schengen. Kolejne kraje UE nie podzielały jednak zdania polskich służb i wpuszczały Kozłowską na swoje terytorium. W końcu szefowa FOD uzyskała status rezydenta w Belgii i z definicji wykreślono z SIS. Tak, jak w przypadku klaczy i terrorystów, w sprawie Kozłowskiej dużo było patosu. Pojawiały się doniesienia o jej bracie z Krymu współpracującym z rosyjskim wojskiem. Nie zadano sobie jednak trudu, by ustalić, że od lat mieszka on legalnie na Florydzie i stara się tam o obywatelstwo USA. Podobnie było z dokumentami ukraińskiej prokuratury, w których Kozłowską oskarżano o zdradę stanu. Wystarczył jeden telefon do Kijowa, by wykazać, że były to fałszywki. Tak samo jak jednym wielkim fejkiem był sponsorowany przez oligarchę i sutenera Vladimira Plahotniuka raport mołdawskiej komisji parlamentarnej na temat Kozłowskiej, na który powoływały się polskie służby.