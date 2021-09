Jednocześnie mimo apeli mediów oraz organizacji pozarządowych rząd nie zamierza dopuścić do strefy stanu wyjątkowego dziennikarzy. – Wygląda, jakby na siłę starano się znaleźć argumenty, by stan wyjątkowy przedłużyć. Jeśli sytuacja jest tak poważna, to rząd powinien zachowywać się znacznie bardziej profesjonalnie. Dziś to wygląda, jakby starał się uniemożliwić dziennikarzom, by nie pokazali tego, co dzieje się na granicy, by przykryć własną nieudolność – zauważa Marcin Kierwiński z PO.