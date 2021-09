W rzeczywistości, nawet gdy Trumpowi udało się w niektórych przypadkach złamać dotychczasowe status quo (jak wówczas, gdy zapowiedział wyjście USA ze Światowej Organizacji Zdrowia) albo przejść na brutalny unilateralizm w stosunkach międzynarodowych – w innych dziedzinach tylko zwiększał, a nie zmniejszał zaangażowanie Waszyngtonu w świecie. Według niektórych kalkulacji liczba śmiertelnych ofiar cywilnych ataków przy użyciu dronów wzrosła za Trumpa o ponad 300 proc. w porównaniu z ostatnim rokiem prezydentury Obamy. Zdaniem brytyjskiego think-tanku Bureau of Investigative Journalism w ciągu tylko pierwszych dwóch lat kadencji Trumpa dronów użyto więcej razy (ponad 2,4 tys.) niż przez osiem lat rządów Obamy łącznie (niecałe 1,8 tys.). Badacze z Brown University, którzy prowadzą projekt Costs of War, twierdzą, że pod koniec kadencji Trumpa USA prowadziły operacje antyterrorystyczne (od szkoleń i ćwiczeń po udział w wojnie) w 85 krajach. Ameryka toczyła do 2021 r. wojnę w ośmiu z nich. David Vine z American University doliczył się w ostatnim roku kadencji Trumpa 750 amerykańskich baz i instalacji wojskowych na świecie. Ameryce w tym czasie udało się też przekonać większość europejskich członków NATO do zwiększenia nakładów na zbrojenia w ramach sojuszu – a trendu zwyżkowego nie powstrzymała nawet pandemia COVID-19. Jeśli wszystkie te działania razem przedstawiają obraz państwa „izolacjonistycznego”, to naprawdę strach pomyśleć, co „izolacjonizmem” w takim razie nie jest.