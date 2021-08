Zamiana taka będzie możliwa w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy "w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

1) polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo

2) strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych" - czytamy w komunikacie.

Stroną umowy zamiany będzie mogła być wyłącznie:

- państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

- osoba prawna, w której Skarb Państwa posiada większość akcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub

- jednostka samorządu terytorialnego.

Umowa zamiany będzie miała określać cel, dla którego zamiana jest dokonywana, a brak jego realizacji w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany umożliwiał po stronie podmiotów reprezentujących Skarb Państwa (dyrektora generalnego Lasów Państwowych lub starosty) roszczenie o:

- zwrot nieruchomości od każdoczesnego jej właściciela; albo

- zapłatę przez podmiot, z którym zawarto umowę zamiany, określonej w tej umowie różnicy między wartością zamienianych nieruchomości, będących przedmiotem zamiany, jeżeli wartość nieruchomości pierwotnie będących własnością Skarbu Państwa była wyższa niż wartość nieruchomości, które Skarb Państwa otrzymał w wyniku zamiany, podano także.

Zamiana ma być dokonywana przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. W dzisiejszych realiach oznacza to, że wniosek składałby minister klimatu i środowiska w porozumieniu z ministrem rozwoju.

Zamiana będzie możliwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej. Brak wydania takiej opinii w ciągu miesiąca od doręczenia żądania będzie traktowany jako opinia pozytywna.

Z zamiany będą wyłączone obszary objęte niektórymi formami ochrony przyrody, czyli:

1. parki narodowe;

2. rezerwaty przyrody;

3. parki krajobrazowe;

4. obszary chronionego krajobrazu;

5. obszary Natura 2000.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.