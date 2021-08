Trzaskowski wyliczał, że zdaniem WSA do przejęcia szpitala doszło bez odpowiedniego poinformowania wszystkich osób, których to dotyczyło. Strony zostały błędnie określone, a sama decyzja nie została im dostarczona. Miasto nie miało także możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym ani wypowiedzenia się co do jego treści. Zaś wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska, odpowiedzialna za ochronę zdrowia w Warszawie, podkreślała, że z uzasadnienia wynika, iż minister nie zdołał udowodnić, że przejęcie szpitala nastąpiło „w szczególnym przypadku”, o którym mówi ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.).