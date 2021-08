W tym tygodniu politycy po raz pierwszy otrzymają przelewy w nowej wysokości. To efekt rozporządzenia prezydenta wprowadzającego podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu oraz parlamentarzystów. Dla tych ostatnich wynagrodzenia podskoczą z ok. 8 tys. do 12,8 tys. zł, a uwzględniając diety – z ok. 10,5 tys. do ok. 16 tys. zł.