Nasi sportowcy startują w Tokio w 137 z 339 konkurencji w 28 dyscyplinach, a wśród faworytów do medali można wymienić m.in. przedstawicieli Grupy Sportowej Orlen – młociarzy Anitę Włodarczyk, Joannę Fiodorow i Pawła Fajdka, dyskobola Piotra Małachowskiego czy oszczepniczkę Marię Andrejczyk.

Ponieważ sportowe emocje wzmagają apetyt, kampania koncentruje się na promowaniu dostępnej na stacjach koncernu oferty gastronomicznej. Zachęca klientów do kibicowania, proponując Olimpijskie Zestawy (w cenie 14,90 zł jest dowolny burger lub zapiekanka + frytki + napój gazowany Verva lub mega hot dog + słodka przekąska + duży napój).

Akcji towarzyszą filmy promocyjne - 60- i 30-sekundowy. Kampania w spocie wideo oraz działaniach digital bazuje na wartościach olimpijskich i duchu fair play. Pokazuje codzienne zmagania sportowców – ich walkę z samym sobą, treningi i wyrzeczenia. Potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia br. Obejmuje reklamę w telewizji, radiu, prasie i internecie, outdoor, obecna jest też oczywiście we własnych kanałach PKN Orlen oraz na nośnikach na stacjach paliw koncernu.

Kampania „Mistrzowskie kupony” zachęca do korzystania z aplikacji Orlen Vitay, która sama w sobie oznacza wiele korzyści dla klientów. Przy realizacji jednego z dwóch kuponów obejmujących zakup: paliwa oraz produktów pozapaliwowych za kwotę ponad 5 zł lub zakup produktów Stop Cafe powyżej 14 zł poprzez aplikację Orlen Vitay, klient otrzymuje gratis specjalnie wydany „Magazyn Olimpijski ORŁY Tokio”. Akcja potrwa do połowy sierpnia, pozostało już zatem stosunkowo niewiele czasu, by wziąć w niej udział.