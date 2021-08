Mimo to już wtedy rodzina , przyjaciele i wielbiciele jego poezji, wbrew ówczesnej polityce zapomnienia, kultywowali pamięć o młodym poecie-powstańcu. Największą wytrwałością i niezłomnością w przekazywaniu wiedzy o Ziutku i jego poezji wykazywała się matka, Matylda Szczepańska. Kiedy zmarła, rolę tę przejął młodszy brat. – Janusz Szczepański, w poszukiwaniu wiedzy o Ziutku przeglądał archiwa, docierał do ludzi, którzy kiedykolwiek go spotkali. Do dziś chętnie przyjmuje zaproszenia od szkół, grup historycznych, bywa wszędzie tam, gdzie może opowiadać o Powstaniu Warszawskim i o „Ziutku”.