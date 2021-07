Jak podało MF, w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 234 mld zł i było wyższe o ok. 36,6 mld zł, czyli o 18,5 proc. wobec wykonania w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.

Resort dodał, że dochody z VAT w I półroczu br. wyniosły 101,6 mld zł i były wyższe o ok. 23,2 mld zł, tzn. o 29,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

„Wysokie dynamiki wzrostu związane są z jednej strony z zamrożeniem gospodarki podczas pierwszej fali pandemii w ubiegłym roku, z drugiej są wynikiem silnego odbicia gospodarczego. W maju br. notowaliśmy dwucyfrowe wzrosty w sprzedaży sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej, co stanowi bazę podatkową w czerwcu” – powiedział PAP minister finansów Tadeusz Kościński.

Z danych MF wynika, że po sześciu miesiącach 2021 r. dochody z PIT wyniosły 33,6 mld zł i były wyższe o ok. 5,1 mld zł, czyli o 17,7 proc. od tych z podobnego okresu roku 2020, dochody z CIT natomiast sięgnęły ok. 25,5 mld zł i były wyższe o ok. 3,4 mld zł (tj. 15,4 proc.) wobec okresu styczeń-czerwiec 2020 r., zaś dochody z akcyzy sięgnęły ok. 33,8 mld zł, tj. były wyższe o 1,4 mld zł, czyli o 4,3 proc. licząc rok do roku.

W I półroczu br. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 32,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,8 mld zł, tj. o 2,6 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. - podał resort finansów.

„Wyższe wpływy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego z tytułu dochodów niepodatkowych należy wiązać między innymi z wyższą czerwcową wpłatą z tytułu wpłaty z zysku NBP, która była wyższa o 1,4 mld zł, czyli o 19,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2020” – poinformowało MF.

Według MF wydatki budżetu od początku stycznia do końca czerwca br. wyniosły ok. 206 mld zł.

„Budżet państwa zanotował nadwyżkę na kwotę niemal 28 mld zł przy planowanym deficycie na poziomie 82,3 mld zł” – zaznaczyło MF.