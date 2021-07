27 listopada pan Banaś wnioskuje do marszałek Sejmu o powołanie na wiceprezesów NIK dwóch pretorian prezesa Kaczyńskiego – posłów Tadeusza Dziuby i Marka Opioły. Pani Witek natychmiast ich powołuje, a 29 listopada CBA kieruje do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Banasia. PiS żąda od M. Banasia rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Pan Banaś miał dobre prawo poczuć się bardzo oszukanym. Wszystko wskazuje na to, że zawarł z prezesem Kaczyńskim cichy układ: on powoła jego żołnierzy na wiceprezesów, a PiS pozwoli mu wyjść z sytuacji z twarzą i bez zagrożenia dla wolności. W takiej sytuacji na początku grudnia dochodzi do nie do końca wyjaśnionej sprawy rezygnacji M. Banasia. Jak informował DGP, pan Banaś miał przesłać marszałek Witek rezygnację z fragmentem powołującym się na „dobro rodziny”. Pani Witek rezygnacji w tej formie nie przyjęła i przesłała panu Banasiowi przeredagowany tekst z dopiskiem, że pełnienie obowiązków powierza wiceprezesowi Dziubie. Rezygnacji w tej formie M. Banaś nie złożył, a wkrótce CBA przeszukało jego mieszkanie, gabinet oraz samochód jego syna i pokój hotelowy, w którym często nocował. Następnie na froncie walki PiS – prezes NIK zapadła wielomiesięczna cisza.