Zgodnie z ideą „W trosce o lepsze jutro” Lidl Polska wdraża liczne działania dążące do odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji – jedną z podejmowanych przez firmę aktywności w tym kontekście jest ochrona klimatu. Rozszerzenie asortymentu marek własnych Lidl o produkty neutralne dla klimatu umożliwi klientom robienie zakupów w sposób zrównoważony i aktywne przyczynianie się do ochrony klimatu.

„Cieszymy się, że w sklepach Lidl Polska klienci wkrótce będą mogli zaopatrzyć się w produkty neutralne dla klimatu. Oprócz tego będą one oczywiście wysokiej jakości, w atrakcyjnej, niskiej cenie, wytworzone w sposób zrównoważony – tak jak wszystkie oferowane przez nas produkty. W ten sposób stworzymy klientom możliwość dokonania świadomego wyboru i wypróbowania bardziej przyjaznych klimatowi alternatyw dla produktów konwencjonalnych. Produkty neutralne dla klimatu mają również pozytywny wpływ np. na bioróżnorodność i ochronę zasobów" – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Pierwsze kroki w zakresie neutralności klimatycznej obejmą markę własną Lidla Vemondo. Pod marką Vemondo, klienci znajdą szeroki asortyment produktów wegańskich. Oferta ta jest dostępna przede wszystkim akcyjnie, w ramach Tygodni Wegańskich. Natomiast część produktów Vemondo klienci znajdą na stałe we wszystkich sklepach Lidl. Wkrótce na sklepowych półkach Lidla, na produktach takich jak klasyczne tofu, jogurt sojowy, BIO napój sojowy oraz alternatywy dla mleka, czyli napój owsiany, migdałowy i kokosowy, zauważymy specjalne oznaczenie, mówiące o tym, że dany produkt jest neutralny dla klimatu. Natomiast przy kolejnym Tygodniu Wegańskim będzie to już blisko 30 produktów neutralnych dla klimatu.

Wprowadzenie do sprzedaży produktów neutralnych dla klimatu to natychmiastowa kompensacja emisji CO2, która powstaje w wyniku uprawy, produkcji, transportu i utylizacji. W tym celu Lidl wspiera certyfikowane projekty ochrony klimatu z pozytywnymi społecznymi efektami, jak np. ponowne zalesianie w Ugandzie, czysta woda pitna w Erytrei i energia słoneczna w Indiach. W przyszłości firma będzie sprawdzać, w jaki sposób można długoterminowo uniknąć, zredukować lub skompensować emisję CO2 w łańcuchu dostaw i w ten sposób stopniowo oferować kolejne produkty neutralne dla klimatu.

Lidl chce poprzez swoje produkty umożliwiać klientom podejmowanie działań przyjaznych klimatowi w życiu codziennym. W ten sposób sieć umożliwia bardziej przyjazną dla klimatu konsumpcję, która może zmniejszyć ślad węglowy każdego człowieka. Aby ułatwić zidentyfikowanie produktów neutralnych dla klimatu na sklepowych półkach, wkrótce na opakowaniach pojawią się specjalne oznaczenia.

Produkty neutralne dla klimatu stanowią kolejny istotny element składowy w zrównoważonej ofercie produktów Lidla. Sieć podkreśla także istotność oferty produktów BIO, żywności z certyfikatem Fairtrade, produktów marek własnych o obniżonej zawartości soli lub cukru, produktów zastępujących mięso oraz lokalnej żywności regionalnej.

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Lidl w zrównoważony rozwój można znaleźć na stronie internetowej https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj.

