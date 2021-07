Po 1989 r. został popełniony zasadniczy błąd. Naiwnością ówczesnych polskich władz, jak również środowisk żydowskich w Polsce, była wiara, że społeczność, która liczy obecnie 2500 osób, będzie w stanie utrzymać 1200 cmentarzy. A takie założenie przyjęto i do większości cmentarzy gminy żydowskie zgłosiły roszczenia. Obecnie większość tych nekropolii należy do gmin i organizacji żydowskich bądź jest w trakcie restytucji. Niektóre gminy radzą sobie dobrze, inne gorzej, ale w zasadzie stan większości cmentarzy w Polsce jest zły. Nic dziwnego. Na jeden przypada dwóch członków gmin, wliczając w to seniorów i dzieci. To nie mogło się udać.