Dotychczas z łącznie dziewięciu złożonych przez rzecznika skarg na uchwały cztery zostały uwzględnione – WSA stwierdziły nieważność zaskarżonych aktów prawnych, a w pięciu pozostałych sądy odrzuciły skargi z przyczyn formalnych, uznając, że akty te nie podlegają kontroli sądownictwa administracyjnego jako deklaracje niemające skutków prawnych. W konsekwencji z piątkowych orzeczeń NSA płyną dwa istotne wnioski. Po pierwsze, główny punkt sporu i różnic w orzecznictwie w tych sprawach dotyczył kwestii formalnych – dopuszczalności skargi na uchwały anty-LGBT i ta kwestia właśnie została przez NSA przesądzona. Po drugie, wszystkie WSA, które dotychczas rozpatrywały zarzuty materialne w skargach RPO i oceniały uchwały pod kątem merytorycznym, dochodziły do wniosku, że są one niezgodne z prawem i mają charakter dyskryminujący. Teraz również WSA w Krakowie, któremu NSA przekazał sprawy do ponownego rozpoznania, będzie musiał przyjrzeć się im pod kątem tych zarzutów. Jednocześnie, z punktu widzenia wagi całości problemu uchwał anty-LGBT w Polsce, ważne jest skupienie się nie tylko na pierwszych orzeczeniach, ale zaczekanie na kolejne i rozpatrywanie tego problemu w całym kontekście. Bo jak wiemy – jest on zdecydowanie szerszy, związany z generalną sytuacją osób LGBT+ w Polsce, działaniami UE w kontekście uchwał anty-LGBT czy nawet skutkami wyroków uchylających uchwały anty-LGBT, które zapadły. Mimo że do tej pory nie są prawomocne, w pewnym sensie już znacząco wpłynęły na sytuację, bo jednak trend przyjmowania uchwał się zatrzymał, a nawet odwrócił. Jest przecież kilka samorządów, które same uchyliły już swoje uchwały.