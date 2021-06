Krytyczne wobec nich jest także Porozumienie Jarosława Gowina. Taki przekaz płynął z niedzielnego wystąpienia Gowina, który ‒ choć podpisał się pod Polskim Ładem ‒ to zmienił w tej sprawie front. Bez Girzyńskiego i jego posłów PiS ma 229 głosów. W sprawach ładu może liczyć na trzech posłów Pawła Kukiza (bez Stanisława Tyszki) i jeśli „za” zagłosuje także czwórka posłów niezależnych, która ostatnio sprzeciwiła się wotum nieufności wobec ministrów PiS, daje to łącznie 236 posłów. Ale jeśli ósemka posłów wiernych Gowinowi zagłosuje przeciwko tym rozwiązaniom, to większość spada do 227 posłów. ‒ Kaczyńskiemu będzie piekielnie trudno przegłosować te rozwiązania podatkowe ‒ mówi polityk Porozumienia. Testem postawy Porozumienia będzie zachowanie jego lidera w trakcie rządowych konsultacji projektu, m.in. to, jakie poprawki proponuje w imieniu resortu rozwoju.