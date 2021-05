Zjednoczona Prawica, patrząc na podatki , nie odpowiedziała sobie na pytanie, co jest dzisiaj jednym z największych wyzwań i gdzie należy położyć większy ciężar fiskalny. Więcej energii powinno być włożone w to, jak opodatkowanie pracy zmniejszyć, aby legalne zatrudnienie się opłacało i ludzie mieli poczucie, że to z pracy bierze się ich dobrobyt. Sama redystrybucja od osób o wysokim dochodzie do osób o niskim, czy podejrzewanie jednoosobowych działalności gospodarczych, że powstały jedynie w celu optymalizacji podatkowej, to za mało. Nic w Polskim Ładzie nie ma o opodatkowaniu kapitału czy majątku. Można ripostować, że to efekt tego, że nie bardzo jest co opodatkowywać, ale to tylko pozorny argument.