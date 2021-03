Od pewnego czasu widać jednak, że PiS nie zamierza odpuścić ziobrystom i chce zmusić ich do głosowania „za”. – Jarosław Kaczyński wie, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry traktuje to głosowanie jako element wybijania się na niepodległość i dążenie do samodzielnego startu w 2023 r. Oni chcą się zbudować na trupie PiS, podkreślając, że to PiS się zmienił, zdradził prawicowe ideały, a nie oni ‒ tłumaczy nasz rozmówca z rządu.