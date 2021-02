Do czwartku na szczepienia mogą rejestrować się nauczyciele do 65 lat ze wszystkich szkół i placówek, w tym osoby, które dotąd nie zgłosiły się na szczepienie w I turze, a były do tego uprawnione, a także nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach.

"Do tej pory do szczepienia w I i II etapie zgłosiło się blisko 427 tys. nauczycieli ze szkół i placówek, a także nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Od wczoraj, czyli od początku przyjmowania zgłoszeń w II etapie, zarejestrowało się już prawie 158 tys. nauczycieli, z czego około 30 tys. to nauczyciele akademiccy" – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Przypomniała, że do rejestracji uruchomione są dwa systemy: jeden dla nauczycieli ze szkół i placówek – System Informacji Oświatowej oraz drugi POL-on, w którego ramach dane zbierane są za pośrednictwem Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Zgłoszeń uprawnionych pracowników uczelni do Narodowego Programu Szczepień dokonują rektorzy uczelni, a w przypadku nauczycieli szkół i placówek oświatowych – chętnych rejestruje dyrektor.

Na szczepienia mogą zapisywać się nauczyciele, nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelni, które urodziły się po 31 grudnia 1955 r. Szczepienia prowadzone są preparatem firmy AstraZeneca.

Nauczyciele, nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelni, urodzone w 1955 r. i wcześniej, będą mogli zaszczepić się w później.