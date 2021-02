Szef rządu zwrócił uwagę, że 4 lutego - w Światowym Dniu Walki z Rakiem - poinformowano, że do końca marca przygotowany zostanie projekt, który pilotaż sieci onkologicznej przekuje na rozwiązanie systemowe; ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022.

"Dziś spotykamy się, żeby podobny program rozpoczął się w dziedzinie kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej" – poinformował premier.

"Rozpoczynamy dziś niezwykle ważny etap wejścia w program, który nazywamy krajową siecią kardiologiczną. Na początek będzie to pilotaż w województwie mazowieckim" - przekazał Morawiecki.

Chcemy, aby choroby sercowo-naczyniowe, które są podstawową przyczyną zgonów, były we właściwy sposób leczone; będziemy starali się dostarczyć najlepszą możliwą usługę zdrowotną - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

"Jestem przekonany, że całościowe podejście i spojrzenie na cały proces leczenia z perspektywy pacjenta będzie krokiem milowym w bardzo właściwym kierunku, w zaoferowaniu Polakom dobrego procesu leczenia schorzeń sercowych, naczyniowych" - mówił Morawiecki podczas wizyty w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Premier odnosząc się do programu krajowej sieci kardiologicznej wyraził oczekiwanie na współpracę ze wszystkimi ośrodkami. "Liczę na to, że szef Narodowego Instytutu Kardiologii powoła wkrótce specjalną radę, która będzie monitorowała proces tworzenia krajowej sieci kardiologicznej (...) po etapie pilotażu w województwie mazowieckim" - mówił.

"Dla nas jest to absolutny priorytet. Chcemy, aby choroby sercowo-naczyniowe, które są podstawową przyczyną zgonów były we właściwy sposób leczone. Żeby jak najlepiej cały polski system szpitalny, leczniczy - od procesu kierowania, poprzez konsultacje i koordynację żeby we właściwy sposób kierował pacjentem przez cały ten proces" - mówił.

Morawiecki dodał, że z tego względu zmienione będą przez NFZ wyceny zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej związane z właściwym kierowaniem pacjentów do poszczególnych ośrodków, a skończywszy na procesie leczenia bardziej skomplikowanych przypadków i monitoringu pooperacyjnym.

"Te wszystkie obszary zbieramy w jeden i z perspektywy pacjenta będziemy starali się dostarczyć najlepszą możliwą, na poziomie europejskim, usługę zdrowotną" - deklarował.