Nauczycieli powyżej 60 lat Rada zaleca szczepić zarejestrowanymi preparatami mRNA - firmy Pfizer/BioNTech i Moderny.

"Rada Medyczna - w obecnej sytuacji epidemiologicznej i dostępności szczepionek - rekomenduje ze względu na konieczność ochrony w związku z niezbędnym otwarciem szkół przyspieszenie szczepień w grupie nauczycieli i rozpoczęcie szczepień nowo zarejestrowaną w UE szczepionką AstraZeneca u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy Ic (nauczyciele, służby mundurowe - PAP)" - wynika ze stanowiska Rady przekazanego PAP.

Rada wskazała też w nim, że analiza dostępnych danych, przedstawionych organom rejestracyjnym przez producenta pokazuje, że szczepionka ta chroni 60 proc. osób zaszczepionych przed zachorowaniem, wszystkie osoby szczepione chroni przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją i zgonem.

"Ze względu na przedstawione wyniki badań klinicznych dotyczące szczepionki firmy AstraZeneca Rada Medyczna rekomenduje stosowanie jej u osób w wieku do 60. r.ż." - stwierdzili przedstawiciele Rady.

Natomiast w związku z brakiem badań u osób starszych rekomenduje przeniesienie czynnych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w wieku powyżej 60. roku życia do grupy Ia i szczepienie zarejestrowanymi szczepionkami opartymi o technologie wykorzystujące mRNA.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. Natomiast od 25 stycznia trwają szczepienia populacyjne – na początek seniorów, którzy ukończyli 70 lat (zakwalifikowani do grupy 1a w grupie pierwszej).

Na rynku unijnym do tej pory do obrotu dopuszczono trzy preparaty. Dwa w technologii mRNA - firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionki te mają zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzecia substancja to szczepionka wektorowa opracowana przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Została ona dopuszczona na rynek pod koniec stycznia. Z informacji zamieszczonych w charakterystyce tego preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, jednak "obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych". Ponadto skuteczność tej szczepionki może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Nieotwarta fiolka może być przechowywana w 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2°C – 8°C.

Szczepionki AstraZeneca po raz pierwszy mają trafić do Polski w przyszłym tygodniu. W lutym powinno przyjechać ich ponad 500 tys. Dodatkowo dostarczone zostanie według planu około 350 tys. dawek szczepionki firmy Moderna i około 1,4 mln koncernu Pfizer i firmy BioNTech.

Łącznie do końca I kwartału ma być zaszczepionych około 3 mln osób. Do tej pory zaszczepiono 1 342 435 osób. Drugą dawkę przyjęło blisko 290 tys. pacjentów.

Rada Medyczna jest organem pomocniczym organ premiera Mateusza Morawieckiego. Jej przewodniczącym jest główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban. W skład wchodzi również piętnastu ekspertów medycznych z głównie z dziedzin epidemiologii, wirusologii, zdrowia publicznego.