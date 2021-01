29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia. Zgodnie z hasłem "Finał z głową – dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy" - zebrane środki zostaną przekazane na wsparcie oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Podczas czwartkowej konferencji w Sejmie posłowie i posłanki Lewicy zachęcali do brania udziału w WOŚP i prezentowali to, co sami wystawili na aukcje fundacji.

Lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń wystawił możliwość zostania na jeden dzień europosłem. Zwycięzca aukcji zostanie zaproszony na jego koszt do Brukseli i przez jeden dzień zapozna się z pracą parlamentarzystów od kuchni. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaprasza na wspólną kawę do Sejmu; a wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka na wspólny obiad i oprowadzanie po Senacie.

Wiceszefowa klubu Lewicy Beata Maciejewska wystawia swój strój, który miała na inauguracji prezydenta Andrzeja Dudy, a który był elementem "żywej tęczy", którą posłanki za pomocą swych ubrań stworzyły w ławach Sejmu.

Z kolei poseł Marek Rutka, jako członek sejmowej komisji zdrowia, proponuje przejazd zabytkową karetką, a Paweł Krutul jako motocyklista z dwudziestoletnim stażem wystawia wspólną przejeżdżkę po województwie podlaskim.

Posłanka Monika Falej, która jest szefową sztabu WOŚP, podkreślała, że w każdym biurze poselskim Lewicy wolontariusze będą mogli się ogrzać, wypić kawę lub herbatę czy zjeść coś na ciepło. (PAP)