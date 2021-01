Rząd przyjął we wtorek uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz noweli Tarczy Finansowej 1.0 PFR - poinformował we wtorek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że do MMŚP trafi 20 mld zł - jako nowe wypłaty i umorzenia.

Zgodnie z harmonogramem obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów, rząd miał zająć się projektami dwóch uchwał Rady Ministrów: zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" oraz w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm". Wnioskodawcami obu projektów uchwał był wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. "Dobra wiadomość dla PL firm! Dziś rząd przyjął, przygotowane przez mój resort - MRPiT.GOV_PL, uchwały ws. Tarcza Finansowa PFR 2.0 i noweli Tarcza Finansowa PFR 1.0. Dzięki temu do MMŚP trafi 20 mld zł - jako nowe wypłaty i umorzenia. Z pomocy będzie można korzystać już od 15.01" - napisał na Twitterze Gowin. Jak wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na temat projektu uchwały rządu w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, dla mikrofirm jak i sektora MŚP zarezerwowano po 6,5 mld zł; w sumie jej budżet to 13 mld zł - informuje KPRM. Nowa transza pomocy ma być wypłacana od 15 stycznia do końca marca z możliwością przedłużenia jej do końca czerwca br. FPP: Tarcza 2.0 nie uratuje firm z dotkniętych kryzysem branż, jeśli nie będą mogły działać Zobacz również Wyjaśniono, że udzielenie subwencji będzie zależało m.in. od zanotowanego określonego spadku obrotów jak i prowadzenia działalności w ramach co najmniej jednego kodu PKD. Wymieniono ich ponad 40, dotyczą one m.in. sprzedaży detalicznej odzieży, żywności i napojów czy wyrobów tekstylnych; prowadzenia hoteli, placówek gastronomicznych, siłowni, parków rozrywki, kin. W Tarczy wyliczono również kody PKD dla działalności: pilotów wycieczek, fizjoterapeutów, organizatorów wycieczek, muzeów, obiektów kulturalnych, czy agencji reklamowych. W przypadku projektu uchwały ws. zmian w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm, w której zarekomendowano wybranym branżom uzyskanie umorzenia do 100 proc. subwencji w zależności od spełnienia określonych warunków. Projekt ma zawierać listę ponad 40 kodów PKD, które pokrywają się z kodami wymienionymi w przypadku Tarczy Finansowej 2.0.