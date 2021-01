Na pierwszych demonstracjach Strajku Kobiet policjanci byli spokojni i jedynie monitorowali protesty . Później jednak zmienili taktykę i zaczęli legitymować demonstrujących oraz wręczać im mandaty. Problem w tym, że powoływali się na błędną podstawę prawną. – W ocenie rzecznika praw obywatelskich nie ma podstaw do karania mandatem za udział w demonstracjach, powołując się na wykroczenie popełnione z art. 54 kodeksu wykroczeń, co robili policjanci – uważa Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich. – Policja jest w błędzie, gdy uważa, że osoby protestujące naruszyły przepisy rozporządzeń epidemicznych, ponieważ nie są to przepisy porządkowe. A właśnie do przepisów porządkowych, i tylko do nich, odnosi się artykuł 54 – dodaje urzędnik. Osoby ukarane, które odwołają się do sądu, mają bardzo duże szanse, by rozstrzygnąć sprawę na swoją korzyść.