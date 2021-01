Przekonuje, że w formach żeńskich dwie sprawy są istotne. Po pierwsze – kwestia identyfikacji. Jeśli kobieta chce być tak określana, to można jej to ułatwić. Po drugie – chodzi o przyzwyczajenia. Na przykład gdy w latach 80. XX w. pojawiły się „-ożki” – psycholożki, socjolożki – wiele osób nie potrafiło tego zaakceptować. Dziś to się zmienia. Ona sama do pewnych form się przyzwyczaiła, inne trudno jej zaakceptować. Jest językoznawczynią, ale nie lubi być nazywana pracowniczką akademicką. Lekarka, aktorka, nauczycielka – te nazwy były „od zawsze”. Wynika to stąd, że kobiety w tych zawodach były widoczne, co przełożyło się na język. Natomiast dawniej panie nie były ministrami czy dyrektorami, dlatego nie tworzono żeńskich nazw tych funkcji. – Co więcej, po wojnie była tendencja, by maskulinizować prestiżowe zawody, miało to być formą nobilitacji. Padały też słuszne argumenty, że forma męska obsługuje obie płcie. Weźmy konstytucję, która mówi, że głową państwa jest prezydent. Nieracjonalne jest myślenie, że jeśli zostanie nim kobieta, to zapis straci moc. Formy żeńskie długo jednak były postrzegane jako mniej poważne, np. profesorka, doktorka. Skoro jednak zaczynają być coraz częściej używane w języku oficjalnym, to znaczy, że tracą to nacechowanie – mówi. Zastrzega, że warto zadbać o to, by były zgodne z zasadami. W polszczyźnie do ich tworzenia służy zwykle przyrostek „-ka”, dlatego najbardziej właściwe wydają się: ministerka, prezydentka itp. (a nie: ministra, prezydenta – przecież nie mówimy: lekara, tylko lekarka). Wbrew temu, co się słyszy, „-ka” nie ma tu charakteru zdrabniającego (bo ministerka to nie „mała ministra”).