Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był w środę w radiu TOK FM o to, ilu osobom podano już w Polsce pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

"Ostatni raport, jaki do mnie spłynął wczoraj na godzinę 18.30 - już przekroczona została liczba 14 tys. osób, którym podano pierwszą dawkę (...)" - powiedział Niedzielski.

Szef resortu zdrowia poinformował również, że Ministerstwo Zdrowia zamierza udostępnić stronę-serwis z prezentacjami graficznymi, gdzie będą zamieszczane dane o wykonanych szczepieniach zarówno na poziomie ogólnokrajowym, ale też informacje na temat poszczególnych regionów, płci, struktur wiekowych czy zawodów.

"Myślę, że od nowego roku powinien pojawić się publicznie" - dodał. Dopytywany o termin uruchomienia serwisu, jako realny wskazał 4-5 stycznia. Niedzielski stwierdził, że będzie on być może uaktualniany nawet kilka razy dziennie.

Niedzielski pytany był też o to, czy dopuszcza obowiązkowe szczepienie dla wybranych grup. "Na razie taki scenariusz nie jest rozważany" - powiedział. Dodał, że skutecznie działa m.in. kampania profrekwencyjna.

"Na początku, gdy prowadziliśmy badania skłonności czy deklaracji szczepienia wśród ludzi, to było to mniej więcej 37 proc., a według wczorajszych informacji mamy już osób deklarujących chęć zaszczepienia 47 proc." - powiedział. W jego ocenie jest to bardzo duży przyrost w ciągu miesiąca.