Po piąte, to, co na zewnątrz wygląda jak stan permanentnej kłótni prowadzącej do nieuchronnego upadku, jest najwyżej złudzeniem optycznym. To zwykłe ścieranie się poglądów, powolne dogadywanie się, ustalanie reguł, których potem się przestrzega. Nikt niczego nikomu nie narzuca ponad to, do czego się wcześniej zobowiązał, np. do przestrzegania prawa . Po szóste, gdy Wielka Brytania suwerennie zdecydowała o wyjściu ze Wspólnoty, nikt nie nasłał na nią armii. Podobnie, gdy Szwecja zdecydowała w referendum, że nie chce przyjąć wspólnej waluty. ZSRR wysyłał wojska na Węgry i do Czechosłowacji, a jeszcze Michaił Gorbaczow skierował żołnierzy do uspokojenia sytuacji na Litwie. Unia nie ma nawet własnej armii, za co często bywa zresztą krytykowana.