Epidemia COVID-19, obostrzenia ani pandemiczny kryzys gospodarczy nie przyczyniły się do wzrostu liczby samobójstw w Polsce. Wręcz przeciwnie; ich liczba spadła. Od stycznia do listopada tego roku życie odebrały sobie 4742 osoby, o 121 mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku – wynika z danych, które przygotowała dla nas policja . Zakładając, że w grudniu samobójstwa popełni tyle samo osób, co w grudniu 2019 r., rok skończy się najniższą ich liczbą od 2012 r., kiedy to 4177 zamachów zakończyło się zgonem.